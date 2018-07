Christine and The Queens : 3 choses à savoir sur le prochain album

Elle est de retour ! Après le succès incontestable de son premier opus Chaleur Humaine, Christine & The Queens a fait son grand retour sur scène avec un nouveau single, Damn Dis Moi. Et cette fois, elle s'est même offert une version anglaise (afin de séduire encore plus vite nos voisins Outre-Manche). Et à en croire sa performance chez Jimmy Fallon ou encore celle donné lors du Biggest Weekend, elle a réussi son pari. Ce premier extrait nous annonce un album nettement différent du premier et rien que pour ça, on a hâte d'en entendre plus. Mais en attendant, voici trois choses à savoir absolument.

Parce que son univers n'appartient qu'à elle, Christine & The Queens s'est créée un personnage afin d'exprimer sa musique. Sur Chaleur Humaine, c'est Christine qui se présentait à nous. Cette fois, pour ce nouvelle album, l'artiste revient sous le nom de Chris - une façon de souligner que cet album sera moins délicat, plus masculin mais aussi, plus funky. On dit souvent que le premier single donne le ton d'un disque. Si l'on se base ce premier extrait, on peut s'attendre à un album qui bouge, qui fait danser et qui, selon elle, nous fera "suer".

ALBUM 21 SEPT 2018 pic.twitter.com/YPO5StNvhY — Christ̵i̵n̵e̵ ̵a̵n̵d̵ ̵t̵h̵e̵ ̵q̵u̵e̵e̵n̵s̵ (@QueensChristine) 3 juillet 2018

Cette opus extrêmement attendu devrait être dans les bacs le 21 septembre prochain. Si vous cherchez ne serait-ce qu'une motivation pour la rentrée, on l'a trouvée.

Qui dit nouvel album, dit nécessairement nouvelle tournée. Eh bien sachez que Christine & The Queens sera en concert à l'AccorHotels Arena les 18 et 19 décembre prochains. Bien sûr, elle ne se limitera pas qu'à la capitale. Et pour retrouver les dates de la turnée à venir, rendez-vous ICI.

Patience, l'album (intitulé Chris) ne va plus tarder ! Et pour patienter, on vous laire revoir sa performance au Grand Rex pour le Dernier Réveil de Camille !