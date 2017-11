Christian contre le Virgin Tonic : Revivez l'émission spéciale !

Comme tous les matins, le Virgin Tonic s'engage à vous réveiller dans la bonne humeur ! Et entre infos insolites (comme l'histoire de ces pompiers appelés pour des tartines de pains trop grillées), et réveil musical, nous vivions ce matin une émission très spéciale grâce à Christian Quesada ! Le roi des "Douze coups de midi" nous a fait l'honneur de sa présence dans le Virgin Tonic et avec lui, on a joué au "Christian contre le Virgin Tonic" ! Le but du jeu ? Chaque internaute qui appelait le standard avait l'opportunité de défier le grand gagnant, en espérant gagner la mise ! Après de nombreux échecs qui ont fait gonfler la cagnotte finale, c'est Emilie qui est repartie avec pas moins de 2700 euros et qui a fait gagner la même somme à l'association des petits princes ! Voici le récap en images !

Monzon, Cyril et Magalie sont les premiers à défier #ChristianContreLeVirginTonic ! Vont ils gagner......? pic.twitter.com/taeswCBUxe — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 29 novembre 2017

La cagnotte est déjà à 900€ ! Si vous battez @chris12mdm, vous partez avec ! Inscrivez-vous au 3916 (50cts/min) #ChristianContreLeVirginTonic — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 29 novembre 2017

Emilie gagne la cagnotte ! Elle vient de battre Christian ! 2700€ pour elle et 2700€ pour l'association @petitsprinces ???? #ChristianContreLeVirginTonic pic.twitter.com/iDOjoYj6dl — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 29 novembre 2017

#ChristianContreLeVirginTonic en une matinée j'en ai appris encore plus qu'en allant en cours jadis ! ???? @VirginTonicOff — #Julye (@JulyeGalina) 29 novembre 2017

C'est trop gentil de faire gagner un auditeur en plus#ChristianContreLeVirginTonic — ✨Virginie (@vir_dor) 29 novembre 2017

Bravo et quelle belle histoire #ChristianContreLeVirginTonic — stephiiie (@stephiefort26) 29 novembre 2017

J'ai appris plein de choses ce matin...mm si j'ai déjà oublié????#ChristianContreLeVirginTonic

— ✨Virginie (@vir_dor) 29 novembre 2017