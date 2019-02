Chris Cornell : Un documentaire réalisé par Brad Pitt est en préparation

Décédé en mai 2017, Chris Cornell a marqué toute une génération d’artistes et d’amoureux de la musique. Il est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement grunge, et s’est notamment connaitre grâce à ses groupes Audioslave et Soundgarden. Sa disparition laisse encore un vide dans le coeur de ses fans, qui peinent encore à se remettre de la mort de leur idole. C'est un personnage emblématique de la musique, et c’est donc tout naturellement que l'idée d'un documentaire sur sa vie et son oeuvre est née. On sait déjà qu'il sera réalisé par Brad Pitt, Peter Berg et la femme du défunt artiste Vicky. Le projet annoncé par le magazine Variety n'a pas encore de date de sortie pour le moment.

Il y a à peine un mois, une salve d’artistes tels que Dave Grohl, Metallica et Miley Cyrus avaient donné un concert d’hommage en l’honneur de Chris Cornell, avant que l’artiste ne reçoive également un prix lors des derniers Grammy Awards 2019. Ses enfants Toni et Christopher sont allés chercher la récompense et ont délivré un discours poignant sur leur père, un grand moment de la cérémonie !