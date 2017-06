Chris Cornell : Son ultime clip dévoilé

The Promise, le clip sur lequel travaillait Chris Cornell travaillait avant sa mort, a été mis en ligne. On peut y voir des images du chanteur d'Audioslave et Soundgarden jouant de la guitare en studio, se juxtaposant avec celles du film du même nom auquel il est rattaché. Le long-métrage avec Oscar Isaac, Christian Bale et Charlotte Le Bon a pour toile de fond le génocide arménien. Mais le clip montre aussi des séquences de nombreux réfugiés faisant écho à l'actualité.

Selon le réalisateur Meiert Avis, l’un des deux réalisateurs de la vidéo, Chris Cornell souhaitait que cette vidéo soit optimiste. Le producteur du film The Promise a ajouté de son côté que le chanteur était passionné et engagé lors de la réalisation du clip. Alors en tournée, Chris Cornell a été retrouvé mort le mois dernier dans sa chambre d'hôtel à l'âge de 52 ans. Les hommages d'artistes en son honneur comme U2, Metallica ou Imagine Dragons ont été nombreux.