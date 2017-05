Chris Cornell, chanteur d'Audioslave et Soundgarden, est mort

C'est une figure du grunge américain qui a disparu dans la nuit du mercredi 17 mai 2017. Le chanteur Chris Cornell, connu pour avoir été le chanteur et guitariste des groupes Soundgarden, Audioslave et Temple of the Dog est mort à l'âge de 52 ans. Les causes de son décès ne sont pas encore connues, le chanteur est mort après un concert donné à Détroit le 17 mai. L'américain est connu pour ses chansons Black Hole Sun ( Soundgarden), Be Yourself ( Audioslave) ou encore You Know My Name, titre enregistré pour la Bande Originale du film Casino Royale, un des récents James Bond.

Chris Cornelle s'est d'abord fait un nom dans les années 1990 aux côtés de groupe comme Nirvana, Pearl Jams et Alice in Chains à Seattle, haut lieu de la scène grunge américaine. Il forme Soundgarden en 1984, mais malgré le succès, le groupe se sépare 13 ans plus tard alors que les tensions entre ses membres se multiplient. Chris Cornell entame alors une carrière une solo avant de rejoindre en 2001 le groupe Audioslave. Un supergroupe réunissant les anciens membres de Rage Against The Machine ( Tom Morello, Brad Wilk et Tim Commerford). Le groupe mélange post grunge et hard rock, et sortira trois albums avant de se séparer en 2007. Audisolave s'était reformé début 2017 pour une performance exceptionnelle lors du Anti-Inaugural Ball, un événement organisé pour protester contre Donal Trump, tout juste investi président des Etats-Unis.