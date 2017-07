Jeudi 20 juillet 2017, Chester Bennington était retrouvé mort dans sa maison californienne. Une nouvelle qui a plongé le monde de la musique dans une incompréhension terrible. Le leader de Linkin Park était actuellement en tournée et rien ne laissait présager un tel drame. Samedi dernier, le 29 juillet, les proches et amis du chanteur se sont réunis pour honorer une dernière fois sa mémoire. Tous les invités portaient un bracelet jaune et un pass VIP avec la photo de Chester chantant sur scène, et en fond les lumières de milliers de téléphones portables. Des invitations identiques aux pass que recevaient les Very Important Person assistant aux live du groupe.

The service today was beautiful. Thank you Linkin Park, thank you Chester. For everything ❤❤❤ Une publication partagée par Austin Carlile (@austincarlile) le 29 Juil. 2017 à 15h51 PDT

Les deux cent personnes présentes aux funérailles du chanteur n'ont pu contenir leur émotion. Austin Carlile, leader du groupe Of Mice and Men, a posté une photo sur son compte Instagram accompagnée d'une légende sublime : "La cérémonie était magnifique. Merci Linkin Park. Merci Chester. Pour tout." Talinda, la femme de Chester Bennington, qui avait participé au Carpool Karaoke avant sa mort, a donné un discours émouvant appelant son mari : "Une âme lumineuse et aimante à la voix d'ange" avant de continuer : "A présent qu'il ne souffre plus, il peut chanter ses chansons dans nos coeurs. Que Dieu nous bénissent tous et puissent nous aider à nous tourner les uns vers les autres en cas de besoin. C'est ce que Chester aurait voulu."