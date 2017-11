Chester Bennington : Linkin Park annonce un nouvel album live de sa dernière tournée

Les jours passent mais personne ne l'oublie... Alors que Linkin Park s'est remis au travail sans Chester Bennington, les membres du groupe ont bien du mal à se passer du talent et de la présence de leur ancien chanteur. Pour honorer leur ami une dernière fois, Mike Shinoda et sa bande ont décidé de sortir un nouvel album live sur lequel on retrouvera la voix de Chester Bennington, pendant leurs derniers instants ensemble aux concerts qu'ils ont donnés à l'été 2017. "Nous dédions cet album live à notre frère Chester qui a mis tout son coeur et son âme dans One More Light", a écrit Linkin Park.

#OneMoreLight Live - recorded on the One More Light World Tour 2017 - Available December 15th. Details: https://t.co/81TjG4UpmR pic.twitter.com/L66WMAe1eT — LINKIN PARK (@linkinpark) 15 novembre 2017

"Après que nous ayons terminé l'enregistrement de l'album, nous avons plaisanté avec Chester que - comme il avait donné le meilleur de lui-même en studio - il avait mis la barre très haut pour qu'il y ait cette même alchimie sur scène chaque soir. Sans surprise, il a réussi le défi", peut-on lire dans la suite du message de Linkin Park. Ce nouvel album intitulé One More Light Live sera disponible le 15 décembre prochain. Pour plus de détails, direction le site officiel de Linkin Park. Revoyez également le Carpool Karaoke de Linkin Park au complet.