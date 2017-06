On ne le sait parfois pas toujours mais certains acteurs cachent d'autres talents qu'interpréter vos personnages favoris... Comme par exemple Michael Malarkey qui a dévoilé en exclu son album à Paris il y a quelques semaines alors qu'on le connaît bien pour son rôle d'Enzo dans The Vampire Diaries. C'est aussi le cas de Chase Coleman, plus connu pour l'interprétation d'Oliver dans The Originals, qui sait lui aussi pousser la chansonnette en tête de son groupe Mercy Mode ! Une voix qui se rapproche du chanteur de Nickelback et un style qui est un parfait mélange de plusieurs groupes tels que Coldplay, Thirty Seconds To Mars, Depeche Mode et bien d'autres. Avec plusieurs chansons désormais à son actif, Chase Coleman est en pleine tournée européenne en solo pour de petits shows acoustiques, le reste du groupe n'ayant pas pu se joindre à lui cette fois-ci. C'est dans le cadre de la convention Welcome To Mystic Falls 3 que Chase Coleman a donné son deuxième concert parisien à la fin de l'événement et devant un public heureux de pouvoir découvrir ses talents ! Entre chansons de Mercy Mode et covers, les fans français ont été charmés...

C'est avec sa guitare sous le bras que Chase Coleman est arrivé à la fin de la convention basée sur The Vampire Diaries/The Originals afin d'y donner un concert exceptionnel au public privilégié de l'événement. C'est tout d'abord avec quelques titres de Mercy Mode tels que "Breathe", "I Told You Why", "Beware The Moon", "Breakthrough" que Chase Coleman a ouvert le bal avec sa voix grave et enrouée, de quoi rapidement tomber sous le charme, ce que le public français a fait ! Encore plus lorsque ce dernier l'a séduit en interprétant des titres tels que "Use Somebody" de Kings Of Leon, "With Or Without You" de U2, "Thinking Out Loud" de Ed Sheeran ainsi que "Closer To The Edge" et "Kings And Queens" de Thirty Seconds To Mars dont il semble être un grand fan. C'est avec le premier single de Mercy Mode, "Take It All" qui est déjà disponible sur toutes les plateformes, que Chase Coleman a clôturé ce concert acoustique en beauté ! Avec un public très réceptif composé de fans de la série qui ne connaissaient pas ses talents de chanteur ainsi que ceux qui au contraire n'ont pas hésité à chanter en coeur avec lui, on peut dire que c'est un premier "gros" show réussi pour Chase Coleman ! Malgré un public parfois un peu timide, le leader de Mercy Mode a su prouver son talent pour la musique ainsi que se montrer plus que proche de son public à qui il a offert un petit meeting ensuite après le concert. En attendant l'interview à venir de Chase Coleman, redécouvrez celle de Michael Malarkey sur son album "Mongrels" !