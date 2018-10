Charmed : que sont devenues les sœurs Halliwell ? 

Alors que le pilote du reboot de Charmed a été diffusé dimanche et que les premières critiques s'avèrent plutôt mitigées, la rédaction de VirginRadio.fr s'est demandé ce qu'étaient devenues les trois P. Ou plutôt, les actrices. Après tout, elles ont bercés notre adolescence avec leurs aventures à la fois comique, romantique et tragique. On se devait donc de prendre quelques nouvelles, vous ne pensez pas ?

On se souvient tous de l’aînée des sœurs Halliwell qui tire sa révérence à la fin de la saison 3 -trop tôt, beaucoup trop tôt à nos yeux. Shannen Doherty endossait le rôle de Prue mais les plus anciens d'entre vous se souviendront d'elle dans la peau de Jenny dans La Petite Maison Dans La Prairie et de Brenda dans la série typiquement américaine Berverly Hills. Que devient-elle depuis son éviction de la série ? Eh bien, l'actrice est apparue dans de nombreux téléfilms depuis mais c'est sans doute sa participation à Dancing With The Stars qui lui permet de revenir sur le devant de la scène. En 2010, elle publie le livre Badass où elle donne des conseils de vie. Entre temps, on apprend en 2015 qu'elle souffre d'un cancer du sein qu'elle souhaite médiatiser. Âgée de quarante six ans, Shannen Doherty est en rémission et serait sur un projet de réadaptation du film Fatal Games (1988) dans lequel elle incarnait le rôle d'Heather Duke. Projet à ce jour, repoussé.

La plus raisonnable et réfléchie des sœurs Halliwell... Tout comme sa camarade Shannen Doherty, elle n'a pas connu une carrière extraordinaire suite à l'arrêt de Charmed. Elle a durant un temps multiplié les apparitions sur petits écran. Elle a notamment fait son grand retour dans la série teenage dramatique Pretty Little Liars dans laquelle elle incarnait Ella Montgomery, la mère d'Aria. Côté engagement, elle milite pour la sensibilisation au cancer du sein dont son ancienne collègue et très bonne amie Shannen Doherty est atteinte. Elle soutient également la cause animale en s'alliant à l'association PETA.

Les plus vieux se rappelleront de son rôle de Samantha Micelli dans la série des années 80 Madame Est Servie. Mais tout comme ses amies de Charmed, Alyssa Milano n'a pas connu une carrière fulgurante. De petites apparitions par ci par là au cinéma puis un rôle principal en 2013 dans la série Mistresses qu'elle quitte après seulement une saison. Après quoi, elle continue les apparitions furtives jusqu'à obtenir cette année, le rôle de Coralee Amstrong dans Insatiable. Alyssa Milano, semble se remettre doucement en selle et c'est tant mieux car elle nous manquait ! En dehors des plateaux télé et cinéma, l'actrice de quarante cinq ans est aussi une militante acharnée. Ambassadrice pour l'UNICEF, elle soutient également l'association PETA et surtout, elle se bat pour les victimes d'agressions sexuelles, notamment à travers le #MeToo (équivalant américain du #BalanceTonPorc).

La quatrième sœur Halliwell -qui a eu du mal à se faire une place dans le cœur des fans, a elle aussi connu un ralentissement de carrière. Décidément ! Avec des apparitions dans les séries Nip/Tuck et Once Upon A Time ou au cinéma dans Le Dalhia Noir et Boulevard De La Mort de Tarantino, elle stoppe sa carrière à partir de 2010 afin de se focaliser sur ses combats féministes. Elle a notamment pris part au combat sur-médiatisée sur l'affaire Weinstein. Violée elle-même par le producteur, elle s'insurge de l’accaparement des stars et du #MeToo et s'en prend ouvertement à Meryl Streep ou son ancienne collègue, Alyssa Milano.