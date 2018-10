Charmed : les photos promo de l'épisode 2, dévoilées ! 

A l'approche de la première diffusion, le reboot de Charmed se dévoile de plus en plus et même si ce dernier est encore loin de faire l'unanimité, la chaîne américaine CW ne se laisse pas abattre pour autant et continue de distiller les images promotionnelles.

C'est donc au tour de l'épisode 2 d'être teasé. Même si les détails n'ont pas encore été révélés, on peut d'ores et déjà se faire une petite idée de ce que ce dernier réservera. Mel, Macy et Maggie seraient-elles en pleine apprentissage de leur pouvoir ? C'est en tout cas, ce que semble montrer certaines images. Pour le reste, on sait que les filles devront s'adapter et allier leur vie quotidienne avec leur condition de sorcière. Pas facile, tout ça ! On l'a déjà vécu avec les sœurs Halliwell... Et si les fans de la série originale sont encore réfractaires à l'idée de se familiariser avec de nouvelles sœurs, on laisse toutefois une chance au reboot de Charmed !

Pour les intéressés, sachez que le premier épisode de la série sera diffusé le 14 octobre sur la chaîne américaine, CW. Soyez au rendez-vous !