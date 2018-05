Charmed : Le trailer du reboot de la série !

On vous en parlait il y a un peu plus de 3 mois, un reboot de la série Charmed devait voir le jour ! Une idée restée dans les cartons, puis abandonnée et finalement réalisée ! Charmed, c’était la série diffusée sur M6 dans la Trilogie du samedi soir, une folie ! L’histoire racontait l’histoire de 3 sœurs, les Halliwell, qui se découvraient sorcières. Mais des sorcières sympas, puis jolies, on est loin de l’idée de la sorcière au nez crochu avec son ballet. La série s’est arrêtée en 2006, sans son actrice principale, Shannen Doherty, avec des problèmes avec les autres actrices. On se remet la bande-annonce de la série originale avant de regarder le trailer du reboot !

La chaîne américaine CW a dévoilé hier le trailer du reboot de la série Charmed mais commence plus tôt dans la vie des sœurs, on oublie Prue, Piper et Phoebe et même Paige ! A la place, c’est Mel, Maggie et Macy, des prénoms qui commencent tous par M, comme avant avec la lettre P ! L’histoire se déroule toujours à San Francisco mais dans la ville universitaire fictive de Hilltowne. Les sœurs perdent elles aussi leur mère avant de découvrir leur pouvoir ! Les fans de la première heure n’ont pas vraiment aimé, comme l’idée du reboot à la base. Rendez-vous à la rentrée pour la sortie, avec pour le coup de meilleurs effets spéciaux ! Et puis si ça ne vous plait pas, mettez-vous à The Handmaid’s Tale et on vous dit pourquoi !