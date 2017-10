Charlotte Gainsbourg : Ring-A-Ring O' Roses, un nouveau titre envoûtant dévoilé

Le 17 novembre 2017, Charlotte Gainsbourg fera son grand retour avec Rest. Sept ans après la sortie de son dernier véritable album IRM, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin est prête à revenir avec une salve de nouvelles chansons. Chez Virgin Radio, on se passe toujours en boucle le génial "Deadly Valentine" mais l'artiste vient de nous donner une bonne raison de faire pause, au moins le temps de quelques minutes. En effet, Charlotte Gainsbourg vient de dévoiler un troisième extrait de Rest : cette fois l'envoûtant et le mélancolique "Ring-A-Ring O' Roses" à découvrir juste en dessous.

Fruit de sa collaboration avec SebastiAn (qui a aussi produit "Deadly Valentine"), "Ring-A-Ring O' Roses" est sans conteste l'un des plus beaux titres sortis cette année. Sur ce nouveau single, dôté d'une ambiance particulière mêlant à la fois un New York de nuit et un Paris glacial, Charlotte Gainsbourg raconte le cours de la vie (peut-être la sienne) avec sa voix envoûtante rappelant les fantômes de son père et d'Isabelle Adjani. En attendant de pouvoir entendre la suite de Rest, il est temps de s'écouter encore une fois le single éponyme produit par Guy-Manuel de Homem-Christo aka la moitié de Daft Punk.