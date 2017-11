Charlotte Gainsbourg : Ring-A-Ring O' Roses, un nouveau clip en famille dévoilé

Les Gainsbourg, c'est toujours une histoire de famille. Alors qu'elle mettait en scène ses deux filles dans le clip de "Deadly Valentine" tourné aux côtés de Blood Orange, Charlotte Gainsbourg est de retour cette fois avec la vidéo de l'hypnotique "Ring-A-Ring O' Roses". Son prochain album Rest sera disponible le 17 novembre, et après la découverte des trois premiers extraits, il s'annonce d'ores et déjà comme l'un des disques les plus excitants de 2017. On vous laisse apprécier le sublime clip de "Ring-A-Ring O' Roses" qu'elle a réalisé elle-même, dans lequel Charlotte Gainsbourg met pour la première fois son fils Ben à l'honneur.

“Je suis obsédée par cette idée des premières fois, il y a un charme et une magie que je ne retrouve plus après. C’est la première fois que je me livre et que l’objet entier m’appartient.”, déclarait Charlotte Gainsbourg il y a peu en interview. C'est justement de premières fois qu'il s'agit dans "Ring-A-Ring O' Roses", où l'air de famille n'a jamais été aussi présent entre les plans mère/fils et au niveau de la musique produite par SebastiAn, l'aura de son père Serge est omniprésente. Pour découvrir les autres titres de l'album Rest, pour lequel Charlotte s'est entourée de SebastiAn, Guy-Manuel des Daft Punk et Paul McCartney, rendez-vous le 17 novembre.