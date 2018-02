Charlotte Gainsbourg reprend Runaway de Kanye West à Taratata 

Charlotte Gainsbourg qui s'attaque au répertoire de Kanye West cela peut surprendre et pourtant cela fonctionne bien ! L'artiste était invitée sur le plateau de Taratata, quelques jours après avoir remporté la Victoire de l'artiste féminine de l'année, et elle s'est prêtée avec brio au jeu de la reprise. En misant sur le délicat Runaway, paru en 2010 sur l'album My Dark Twisted Fantasy, Charlotte Gainsbourg s'en est très bien sortie. Chuchotant les mots du rappeur, comme elle en a souvent l'habitude, la chanteuse nous a surpris et émerveillés.

Charlotte Gainsbourg vit un très beau début d'année côté musique. La chanteuse franco britannique dévoilait fin 2017 son cinquième album, Rest, enregistré en français et en anglais. Un nouvel opus qui a séduit le public comme la critique, ainsi que ses pairs qui lui ont le prix de la chanteuse féminine de l'année aux Victoires de la Musique 2018. L'actrice donnera un concert intimiste à la Cigale (Paris) le 28 mars prochain, les places pour cette date se sont arrachées en quelques minutes à l'ouverture de la billetterie. Charlotte Gainsbourg défendra également son album à l'international, avant espère-t-on une tournée en France !