Charlotte Gainsbourg hantée par le fantôme de son père dans le clip Lying de With You

Sur son nouvel album splendide Rest, Charlotte exorcise ses peines et ses douleurs en se confessant pour la première fois en français et de façon abrupte. Parmi les 11 pistes qui constituent ce projet exceptionnel, les fantômes de son père Serge et sa soeur Kate ne rôdent toujours pas très loin, mettant la famille Gainsbourg à l'honneur, sur les sombres boucles de synthétiseurs passées entre les mains expertes de SebastiAn. Aujourd'hui, Charlotte Gainsbourg dévoile le clip d'un de nos titres favoris du disque : "Lying With You", tourné dans la maison de son père au 5bis de la rue de Verneuil à Paris.

Après avoir dévoilé les clips de "Rest", "Deadly Valentine" et "Ring-A-Ring O' Roses", Charlotte Gainsbourg a donc jeté son dévolu sur le sombre et inquiétant "Lying With You" qui s'illustre parfaitement avec ce nouveau clip. Tournée dans la maison de Serge Gainsbourg, où rien n'a bougé, où tout est intact, cette vidéo nous donne l'immense chance de pénétrer là où peu de privilégiés ont pu passer le pas de la porte du vivant de Serge Gainsbourg. Perdue entre les synthés, les objets de collections, les couloirs et les murs noirs, Charlotte adulte/enfant se lance à la recherche du bon temps et de la figure paternelle qu'elle a toujours aimée.