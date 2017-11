Charlotte Gainsbourg et Ofenbach dans Le Lab Virgin Radio, revivez leurs lives et interviews

Chaque dimanche soir sur Virgin Radio, Le Lab Virgin Radio met à l'honneur un ou plusieurs invités musicaux avec au programme des interviews et des sessions acoustiques en live. Ce week-end, entre 20h et minuit pour bien terminer la semaine, c'était au tour de Charlotte Gainsbourg et d'Ofenbach de prendre place dans le studio pour une session de questions réponses avec Lionel. L'occasion pour la première de se confier sur son tout nouvel album, Rest, et pour le duo électro de nous en dire plus sur leur futur opus. Si vous n'étiez pas derrière le poste de radio dimanche soir, la session de rattrapage c’est maintenant via la page podcast du site où vous pourrez retrouver Le Lab Virgin Radio du 26 novembre ! Bonne écoute à tous et à dimanche pour un nouveau numéro de l'émission culte de Virgin Radio.