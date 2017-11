Charlotte Gainsbourg et Ofenbach dans Le Lab Virgin Radio dimanche 26/11

Dimanche 26 novembre, Le Lab Virgin Radio vous donne rendez-vous pour un double programme 100% français. Entre 20h et minuit, Lionel recevra Charlotte Gainsbourg et Ofenbach. Au programme, comme chaque dimanche, des interviews et des sessions acoustiques. Charlotte Gainsbourg se confiera sur Rest, son cinquième album sorti il y a tout juste une semaine. Il y aura beaucoup à dire sur ce nouvel opus où l'artiste chante en français et en anglais. L'album, produit par SebastiAn, a été largement acclamé par la critique, et nous a particulièrement ému. Rendez-vous est donc pris dimanche soir pour en connaître tous les petits secrets.

Avec Ofenbach également au programme, Le Lab Virgin Radio promet d'être très éclectique ce dimanche. Le prometteur duo électro, qui sera à l'affiche d'Electroshock Paris le 30 novembre prochain et que vous pourrez applaudir en direct de l'AccorHotels Arena, devrait nous donner des nouvelles de leur premier album studio qu'on attend avec une impatience non dissimulée. Rendez-vous entre 20h et minuit, dimanche 26 novembre sur Virgin Radio, pour suivre Le Lab Virgin Radio présenté par Lionel avec Charlotte Gainsbourg et Ofenbach en invités d'honneur.