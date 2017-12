Charlotte Cardin et Eddy de Pretto dans le Lab Virgin Radio, revivez leurs interviews et lives

Tous les dimanches soir, votre radio préférée met à l'honneur plusieurs invités musicaux avec au programme des interviews et des lives, c'est dans le Lab Virgin Radio ! En effet, de 20h à 00h, Lionel Virgille est aux commandes de cette émission musicale qui accueillait le week-end dernier Charlotte Gainsbourg et Ofenbach. Ce dimanche 3 décembre 2017, notre animateur a reçu deux artistes qui font partie des belles découvertes de l'année : Charlotte Cardin et Eddy de Pretto. L'occasion pour eux de se présenter devant les auditeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore leurs tubes "Main Girl" (Charlotte Cardin) et "Fête de trop" (Eddy de Pretto). Vous avez manqué l'émission ? Pas d'inquiétude, Virgin Radio vous offre une séance de rattrapage tout de suite ! Bonne écoute à tous et à dimanche pour un nouveau numéro du Lab Virgin Radio.