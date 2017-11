Charlotte Cardin et Eddy de Pretto dans le Lab Virgin Radio ce dimanche 03/12

C'est bientôt le week-end, et donc l'heure de retrouver Lionel Virgille aux commandes du Lab Virgin Radio comme tous les dimanches soir ! Après avoir reçu Charlotte Gainsbourg et Ofenbach pour une soirée musicale réussie, notre animateur ne connaît jamais de répit puisque ce dimanche 3 décembre 2017, il s'apprête à accueillir deux nouveaux invités de taille. La première invitée est une véritable star au Québec, son nom est Charlotte Cardin et vous avez sans doute déjà entendu son tube "Main Girl" sur Virgin Radio. Le second est l'artiste français le plus prometteur de 2018 : Eddy de Pretto, qui se positionne entre rap et chanson française dans ses titres sensibles. Rendez-vous avec eux de 20h à 00h dans le Lab Virgin Radio pour des interviews et lives !

