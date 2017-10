C'est notre gros coup de coeur de la rentrée 2017. Parmi toutes les nouveautés musicales qui défilent chaque semaine, un ep a tout particulièrement attirer notre attention chez Virgin Radio. Main Girl, c'est le nom de l'ep que Charlotte Cardin a sorti cette année. Véritable star au Québec, on vous disait un peu plus tôt tout le bien que l'on pense de cette jeune artiste de 22 ans. Et pour Virgin Radio en exclusivité, Charlotte Cardin offre aujourd'hui une version acoustique de son single "Main Girl" dont le clip affiche déjà plus d'un million de vues sur YouTube. Sensible, subtile mais aussi (et surtout) sublime, cette « stripped version » permet une nouvelle lecture du titre - avec sa voix incroyable - dont on ne saurait se priver.

L'ep Main Girl est disponible depuis le 6 septembre 2017 chez Parlophone. Si Charlotte Cardin est actuellement en tournée en Amérique du Nord, on espère qu'elle passera par la France en 2018 pour nous enchanter sur scène avec ses superbes chansons entre pop, rock et soul.