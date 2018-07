Charlie Puth : The Way I Am, le clip dévoilé

Sorti il y a quelques semaines, Voicenotes est de loin l'album qui affirme le plus le style de Charlie Puth. Attention, Done For Me ou encore How Long ont largement contribué au succès de cet album qui s'est imposé dans les charts. Maintenant, il est temps pour l'américain de partir le défendre sur scène. Mais avant de passer par toutes les villes des Etats-Unis, il a choisi d'assurer ses arrières avec un nouveau single, The Way I Am. Et bonne nouvelle pour les fans, le clip vient juste de sortir.

S'il dansait seul sur How Long, cette fois, Charlie Puth se sent littéralement au seul au beau milieu d'une fête. Dans ce titre, il évoque la célébrité mais aussi toutes ces choses parfois pesantes avec lesquelle il faut vivre lorsque l'on ne peut pas sortir dans la rue sans être reconnu. La superficialité des relations, le manque de confiance en les autres... The Way I Am peint parfaitement cet état esprit et le clip l'illustre tout aussi bien. C'est donc un sans faute pour l'artiste qui continue de voir son album grimper dans les charts.