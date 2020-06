Charlie Puth se confie sur la sortie de Girlfriend, son nouveau titre !

Vous le connaissez probablement pour ses titres Attention, See You Again ou encore We Don't Talk Anymore en collaboration avec son amie Selena Gomez. Seulement voilà, si l'on en croit les récentes publications sur les réseaux de Charlie Puth, ce dernier s'apprête à sortir un tout nouveau morceau intitulé Girlfriend le 24 juin prochain. Une chanson que l'artiste de 28 ans a lui-même qualifié comme étant "l'une des chansons que j'ai créée que je préfère". Des propos postés depuis son compte Twitter et qui mettent fortement l'eau à la bouche de ses fans. Ces derniers ont même pu avoir un léger avant-goût grâce à une vidéo postée il y a quelques jours par l'américain (voir ci-dessous).

Premier extrait de son prochain album, le titre Girlfriend marquerait donc les prémices d'un opus à venir dans le courant de cette fin année. Il s'agirait ainsi de son troisième album depuis les débuts de sa carrière. Une belle évolution pour celui qui avait débuté en faisant des reprises de titres sur la toile. Aucune date de sortie n'a été officiellement annoncée par les équipes du chanteur. Il faudra donc vous armer de patience...