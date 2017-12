Charlie Puth s'associe à G-Eazy sur le titre "Sober"

Charlie Puth continue de faire parler de lui. Après avoir dévoilé "Attention" le premier single de son second album, le chanteur de 26 ans fait actuellement un carton avec son deuxième single catchy nommé "How Long" - dont le clip inattendu a été dévoilé - et qui laisse présager un nouvel album très bien ficelé. Ce dernier continue également de multiplier les collaborations dont la dernière en date vient de sortir et se nomme "Sober" avec le rappeur G-Eazy. Ce titre sera inclus dans le nouvel album du rappeur nommé "The Beautiful And The Damned" qui sortira vendredi prochain.

Le morceau assemble un refrain pop accrocheur mené par la voix fluide de Charlie Puth et le flow de G-Eazy désormais bien connu du public, et on peut dire que c'est un succès ! Si le nouvel album de Charlie Puth nommé "VoiceNotes" ne sortira que le 19 janvier, le chanteur continue - comme à son habitude - d'écrire pour d'autres artistes. Récemment il a co-écrit "Bedroom Floor" de Liam Payne après avoir travaillé avec le girlsband anglais Little Mix. Le chanteur ne va pas s'arrêter en si bon chemin et a d'autres collaborations sur le feu. En tout cas on a hâte de découvrir son nouvel album qui promet d'être plus R&B que le précédent comme il l'a affirmé dans notre interview exclusive.