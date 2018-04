Charlie Puth : Le clip de Done For Me dévoilé !

Il y a quelques semaines, Charlie Puth a dévoilé un nouveau single, Done For Me, un single très sensuel avec Kelhani. C’est déjà un hit, on s’en doutait ! Done For Me fera partie du prochain album de Charlie Puth, Voicenotes, qui devrait sortir le 11 mai ! Le chanteur américain partira ensuite en tournée aux Etats-Unis entre juillet et septembre. On ne sait pas encore si il y aura des dates françaises, on l’espère, mais on vous tiendra au courant ! En attendant, c’est Done For Me qu’on écoute !

Ambiance 70’s pour le clip de Done For me avec de la sensualité avec Kelhani. Pendant que Charlie Puth pense à sa chérie, on voit des mouvements langoureux entre Kelhani et une autre femme ! C’est réalisé par Rj Sanchez et Brendan Vaughn et c’est un très beau clip ! Le son se mêle parfaitement au clip, on aime !