Charlie Puth lâche le clip de Cheating On You (VIDEO)

Près d'un million de vues sur YouTube en même pas 16 heures, voilà de quoi peut se vanter Charlie Puth, à propos de son dernier clip. Et ce n'est pas rien. Habitué au succès depuis sa révélation au grand public en 2015, le jeune artiste s'est particulièrement fait connaître grâce à son titre We Don't Talk Anymore en duo avec la très populaire Selena Gomez. Désormais, c'est tout seul que le jeune homme souhaite tracer son chemin. Un pari en partie réussi avec ses albums Nine Track Mind et Voicenotes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est sur de nouveaux titres que Charlie Puth souhaite se concentrer...

La preuve, le chanteur et musicien de 27 ans vient tout juste de sortir Cheating On You. Le troisième morceau d'une série de trois titres avec I Warned Myself ou encore Mother. Pour le principal intéressé, "La dernière chanson de cette trilogie s’appelle ‘Cheating on You’… et je vous promet que la chanson ne sonnera pas comme le titre le suggère". Annoncés comme les prémices d'un troisième album, ces titres semblent signer le renouveau de Charlie Puth. Quant à cette dernière track, elle se veut légèrement mélancolique et avec un avertissement qui en dit long : "Cette chanson ne parle pas d’une personne, mais d’un sentiment que je n’ai jamais ressenti". Au moins, ça c'est dit !