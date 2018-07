Charlie Puth : l'hommage à Demi Lovato

Charlie est une machine à succès. Ses morceaux deviennent pour quasi, si ce n'est la totalité, des hit incontournables. Le chanteur, en pleine tournée aux Etats Unis à l'occasion du Honda Civic Tour a tenu à faire un petit clin d’œil à sa comparse Demi Lovato, hospitalisée suite à une overdose.

Vous l'aurez compris, Charlie est un chanteur hors pair mais pas que. Il prouve là qu'il est aussi une personne admirable. D'un soutien sans faille. Lors d'un concert tenu dans le New Jersey, pour promouvoir son dernier album Voicesnotes, le chanteur de vingt six ans a gratifié son public d'un hommage touchant à Demi Lovato. En effet, il a profité de l'occasion pour souhaiter à Demi un prompt rétablissement et pour ce faire, il a choisi l'un de ses morceaux phares Change, en duo avec James Taylor. Un acoustique très évocateur. Avant de pousser la chansonnette, Charlie s'est adressé au public -et à Demi, en s'exprimant sur l'incident.

"Mon coeur est avec Demi Lovato en ce moment même. Je lui souhaite une guérison rapide et cette chanson est pour elle." dit-il, touché

Ce n'est pas le premier hommage qu'il rend à la belle. Il avait déjà, plus tôt, exprimé son soutien sur Twitter, comme de nombreuses stars. Et de la plus belle des façons. D'un rapide et efficace "When I See You Again" Charlie Puth a pu montrer qu'il était de tout coeur avec la chanteuse -et ses proches. On se souvient de sa participation sur le titre See You Again qui avait illustré le huitième film de la franchise Fast & Furious, en l'hommage de Paul Walker, décédé en 2013 alors que le tournage n'était pas encore achevé. On salue l’initiative à 100% et on souhaite à Demi Lovato de se remettre très vite. Ce de quoi on ne doute pas une seule seconde !