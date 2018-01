Charlie Puth : If You Leave Me Now, un single plus sensuel que jamais dévoilé

La voix de Charlie Puth vous a toujours donné des frissons ? Vous lui avez toujours trouvé un petit ton de crooner en devenir ? Eh bien ce n'est pas avec son tout nouveau single, If You Leave Me Now, que vous allez être convaincu du contraire. Pour l'occasion, l'américain s'est offert les services des princes du R&B romantique, les iconiques Boys II Men. Ces derniers donnent de la voix en interprétant les harmonies et quelques paroles, quant au petit Charlie, autant vous préciser que sa voix angélique fait des ravages sur ce titre toute en sensualité. Comme un lointain héritier de Barry White, Charlie Puth devrait très vite rejoindre les playlist "bedroom jam" de Spotify avec If You Leave Me Now.

If You Leave Me Now est extrait de Voicenotes, le deuxième album de Charlie Puth à paraître très prochainement. Ce nouvel opus devait sortir le 19 janvier prochain mais il a été repoussé à une date inconnue. "J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que je dois repousser la date de la sortie de l'album. Je produis l'album tout seul, ce qui implique beaucoup de travail, et à mon avis, l'album n'est pas encore parfait. Cependant, il sortira quand même cette année, et bientôt". Charlie Puth a ensuite offert If You Leave Me Now en cadeau à ses fans. Affaire à suivre.