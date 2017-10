Charlie Puth annonçait déjà la couleur avec "Attention", qui cartonne sur les radios du monde entier. Le chanteur dévoile maintenant "How Long", deuxième extrait de son nouvel album à venir prochainement. Dès la première écoute, on est conquis. Le morceau aux accents pop-funk est entraînant et comporte un refrain accrocheur où Charlie Puth utilise sa voix de tête avec aisance. "How Long" promet de connaître de belles heures dans les charts ! Mais si la mélodie est enjouée, le message l'est beaucoup moins. Charlie Puth y chante l'infidélité de sa petite amie et se demande depuis combien de temps ça dure...

"How Long" annonce donc le deuxième album de Charlie Puth. Disponible le 19 janvier 2018, il sera intitulé "Voice Notes" et on s'attend déjà à un beau succès après celui de "Nine Track Mind". Rappelez-vous, les titres "Marvin Gaye", "One Call Away" et "We Don’t Talk Anymore" en duo avec Selena Gomez avaient cartonné à leur sortie. Mais Charlie Puth, c'est aussi "See You Again", la seconde video la plus vue sur Youtube, en collaboration avec le rappeur Wiz Khalifa pour la bande originale de Fast and Furious 7. Avec un tel palmarès à son actif, le chanteur risque de ne pas s'arrêter en si bon chemin...