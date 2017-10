Charlie Puth : How Long, le clip dévoilé 

Charlie Puth dévoilait début octobre, How Long, un nouveau single extrait de Voicenotes, son deuxième album à paraître le 19 janvier prochain. Un titre pop aux inflexions funk, et qui ne manque pas de sensualité. La chanson est entrée à la 60ème place du Billboard Hot 100 et on ne serait pas étonné qu'elle suive la même trajectoire que son prédécesseur, le tube de l'été Attention qui avait culminé à la 5ème place du classement américain du single et à la 3ème place du classement français. En attendant de découvrir son évolution dans les charts, How Long se dévoile dans un clip sobre où Charlie Puth est seul en scène.

Sur How Long, Charlie Puth joue les infidèles et dans le clip c'est seul qu'il danse dans les rues et un immeuble de Los Angeles. Véritable acrobate le chanteur marche aussi le cœur léger sur les murs des bâtiments ! L'américain peut en effet se sentir léger, avec un disque de platine et donc plus d'un millions d'exemplaires vendus de son Nine Track Mind (2016), et des chansons qui cartonnent dans les charts, l'avenir de son nouvel opus semble tout tracé. Rendez-vous le 19 janvier 2018 pour découvrir Voicenotes en intégralité.