Charlie Puth dévoile son nouveau single "Attention"

Charlie Puth est prêt à revenir en force sur le devant de la scène ! Découvert par le grand public grâce à son titre "See You Again" avec Wiz Khalifa de la bande originale de Fast & Furious 7 et dont le clip fait désormais partie des vidéos les plus regardées sur Youtube, Charlie Puth a séduit le public à échelle planétaire avec son premier album "Nine Track Mind" dévoilé l'année dernière. Dans cet album à la pop séductrice, on a retrouvé son duo avec Meghan Trainor sur "Marvin Gaye" et "We Don't Talk Anymore" en collaboration avec Selena Gomez. Pas le temps de chômer pour l'américain de 25 ans qui s'est vite remis au travail. Après des semaines en studio, le chanteur dévoile enfin son nouveau single "Attention" extrait de son second album.

Le morceau très accrocheur promet d'être l'un des hits de cet été et d'être inclus dans toutes les playlists ! Charlie Puth a troqué ses belles ballades pour un morceau qui va faire bouger même les plus réticents d'entre vous. Si vous avez la chance d'être en Californie, vous pourrez découvrir pendant 9 jours l' "Attention Room" au 8017 Melrose Avenue où vous allez pouvoir vous défouler dans des pièces rétro et colorées et danser au rythme du titre de Charlie Puth. Après avoir été vu en studio avec Alicia Keys, on ne peut que s'attendre à un nouvel album aussi puissant que le précédent - si ce n'est mieux - et ce premier single est déjà un très bon départ.