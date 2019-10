Charlie Puth dans le Lab Virgin Radio le dimanche 3 novembre !

Nouvelle semaine, nouvel invité dans le Lab ! Après les passages de Caravan Palace ou encore de Christophe Maé, c'est un artiste international qui s'installe dans le studio de Paul : tenez-vous bien, le 3 novembre prochain, Charlie Puth sera sur Virgin Radio !

S'il a connu le succès avec See You Again ft. Wiz Khalifa ou avec We Don't Talk Anymore ft. Selena Gomez, Charlie Puth a déjà prouvé son talent en solo (plus d'une fois). On se souvient du succès de son dernier album, porté par How Long, Done For Me ou encore Attention. Cette fois, il ouvre un nouveau chapitre de sa carrière : après Mother et I Warned Myself, l'artiste nous offre Cheating On You. Et cette nouvelle ère justement, il l'abordera avec Paul dimanche. Alors, soyez au rendez-vous !

Retrouvez le Lab Virgin Radio tous les dimanche de 20h à minuit !