Charlie Puth, Cats On Trees, Shawn Mendes... les sorties de la semaine !

Tous les vendredis, nos playlists s'étouffent toujours un peu : l'avantages des sorties d'albums ! Au programme aujourd'hui, l'excellent deuxième opus de Cats on Trees - NEON. La pop envoûtante du duo est intacte, ils livrent un album calibré qui, avec seulement dix titres, parvient à faire oublier le premier. Oui, il n'y a que dix morceaux sur ce disque. Mais vous savez ce qu'on dit : mieux vaut privilégier la qualité que la quantité. Aussi, ne passez pas à côté de la soundtrack de Love, Simon et de Done For Me par Charlie Puth et Kehlani !

Depuis le succès de leur premier opus, les deux toulousains qui forment Cats on Trees se sont clairement imposés dans le paysage musical français. Sirens Call est devenu un classique alors évidemment, on attendait ce deuxième album avec impatience. Keep On Dancing, premier single chargé de défendre l'album est la preuve que Cats On Trees ne sera pas l'artiste d'un seul succès : d'autres (nombreux) sont à venir et NEON en fait partie. Sur cet album, nos coups de coeur sont Black Lips, Bad Boys et Mama Said. Cats on Trees nous gratifie une fois de plus de sa pop planante et on n'a qu'un hâte, les voir en concert le 16 mai prochain.

Love, Simon est l'un des films qu'il ne faudra pas manquer. Prévu pour le 16 mars en salles (aux Etats-Unis), ce feel good movie peut se vanter d'avoir un beau casting : Nick Robinson et Katherine Langford (13 Reasons Why) en tête. Et côté musique, la production n'a pas lésiné sur les moyens. La bande-originale compte ainsi des artistes comme 1975, Khalid, Bleachers ou encore MO. Notez que quelques classiques sont diffusés (I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston, Death of a Bachelor de Panic! at the Disco..). Bref, la bande-originale de Love, Simon est un parfait équilibre entre musique originale et classiques de nos playlists.

On ne vous fera pas l'affront de vous présenter Charlie Puth. On lui doit les génialissimes How Long et Attention et aujourd'hui, il est de retour avec Done For me - en duo avec Kehlani. Pour ceux qui ne la connaitrait pas encore, Kehlani a déjà collaboré avec Zayn, G Eazy et Calvin Harris - rien que ça. Charlie Puth signe- là ce qui sera probablement un hit (on parie que vous allez l'écouter en boucle ?). Parce que catchy Done For Me ne devrait pas tarder à grimper dans les charts.

Voilà qui devrait vousoccuper pour la semaine ! Et pour les curieux qui voudraient voir Cats on Trees en live, on vous invite à revoir leur session dans le Lab !