Charlie Puth annonce une tournée avec Hailee Steinfeld

Charlie Puth dévoilera le 19 janvier prochain son deuxième album, Voicenotes. Deux singles extraits de ce nouvel opus sont disponibles depuis quelques semaines, le tube Attention (5ème du Billboard Hot 100) et le récent How Long. Deux chansons où l'américain se la joue crooner sexy cool désinvolte. De quoi augurer de très bonnes choses pour le successeur de Nine Track Mind. Mais avant même de dévoiler son nouvel album, l'artiste vient de révéler les dates de sa tournée américaine. Pour l'occasion il sera accompagné d'Hailee Steinfeld, malheureusement il semblerait que cette double affiche ne concerne que les Etats-Unis pour le moment. Il faudra encore un peu patienter avant de savoir quand Charlie Puth sera de retour en Europe !

Come see me on the #VoicenotesTour with @HaileeSteinfeld! Pre-sales start 12/19 at 10am local time. Get more info here: https://t.co/4BLJjHDZPJ pic.twitter.com/IDKQUwySMW — Charlie Puth (@charlieputh) 18 décembre 2017

En 2017 Charlie Puth a assuré la première partie des dates américaines du Illuminate World Tour de Shawn Mendes. Quant à Hailee Steinfeld, qui vient tout juste de fêter ses 21 ans, c'est la première fois qu'elle s'engagera dans une tournée de la sorte. Partagée entre sa carrière d'actrice, elle sera bientôt à l'affiche de Pitch Perfect 3, et de chanteuse, l'américaine a assuré que 2018 serait une année très musicale. Cette année elle dévoilait ainsi les très dansant Most Girls et Let Me Go (avec Alesso feat watt et Florida George Line), on a hâte de découvrir la suite !