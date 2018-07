Charlie Puth : les 4 meilleurs moments de sa tournée !

Près de trente dates rien qu'aux Etats Unis, c'est le pari qu'a fait Charlie Puth pour honorer sa tournée et son dernier album, VoiceNotes. Le chanteur qui s'est fait connaitre grâce au titre See You Again en featuring avec Wiz Khalifa, sait rendre ses shows divertissants. Et le moins qu'on puisse c'est qu'il assure ! On vous propose donc un petit recap' des meilleurs moments de ce qu'il a produit jusqu'ici.

Eh oui, le chanteur de 26 ans connait sa voix et la maîtrise à la perfection. Aucun titre n'échappe à l'artiste et chaque note est à sa place. D'une technique sans nom ! Charlie est à l'aise, on l'a bien compris. Aussi, il peut arranger sa performance comme il le souhaite en ajoutant ici et là des vibes, des falsetto (son aigu) et autre enthousiasme vocal.

Qui se plaindrait d'une chemise déboutonnée ou d'un tombé de veste ? Pratiquement, personne. Et une fois n'est pas coutume, le chanteur a offert à la foule un aperçu de sa musculature naissante. Des abdos qu'on jugerait presque, en béton. Qu'on se le dise, il est très agréable d'assister à un tel spectacle et Charlie Puth est doué dans l'exercice. Au moins, il sait comment gagner l'attention de ces dames...Et des hommes.

Les bons vieux pas de danse qui font toujours autant d'effet. Indémodables qu'on le veuille ou non. Le côté groovy du mouvement et la classe qui va avec. On ne doute pas qu'il a fait profiter son de ses talents de danseur comme il l'a si bien montré dans son clip How Long. Tiens, on va se le regarder encore une fois. Juste pour le fun !

Arrivé à un stade du concert, chaque artiste se doit d'exprimer ce qu'il ressent. Parfois, en de court discours et d'autres fois, en de longues tirades. Charlie Puth ne déroge pas à la règle et avant d'entamer sa ballade Change (feat James Taylor) en acoustique, il tient à adresser un petit message à l'attention de ses fans -et du monde entier.

"Aucune ne peut changer le monde mais j'ai vérifié sur Itunes et cette chanson dure 3 minutes 30 et je me suis dit que même si elle ne changera pas le monde-malheureusement, qu'elle a tout de même été écoutée 15 millions de fois ! Et donc, si plus de gens écrivaient des chansons de 3 minutes 30 et qu'on multiplierez par 15 millions alors ca ferait beaucoup de minutes de paix ! Je ne suis qu'un artiste... A vous auteurs-compositeurs présents dans le public ce soir, aux gens créatifs, les personnes à l'esprit juste et/ou gauche, sachez que tout ce que vous faites dans ce monde peut répandre la joie. Que vous y croyiez ou non, c'est possible !" dit-il.