Charli XCX : Unlock It, un nouvel extrait de POP2 dévoilé 

Les fans de Charli XCX sont certainement les plus chanceux dans leur malheur. Si cela fait bientôt deux ans qu'ils attendent désespérément la sortie du troisième album studio de l'artiste, ils peuvent se consoler autrement. La chanteuse aura sorti deux mixtapes en 2017, la première, Number 1 Angel a été dévoilée en mars dernier et la seconde, Pop 2, se révélera ce vendredi. Le premier extrait, Out of My Head, en collaboration avec Tove Lo et ALMA, est venue confirmer que Charli XCX possède un des plus jolis carnet d'adresses de la planète pop et qu'elle est toujours au top niveau créativité. L'artiste a dévoilé un nouvel extrait, Unlock It en feat avec Kim Petras et Jay Park.

Pop 2 est intégralement produit par AG Cook, producteur à la tête du label anglais PC Music. Celui ci est devenu au fil des années un des plus proches collaborateurs de Charli XCX, conférant à sa musique une touche toujours plus électro et expérimentale. Unlock it s'inscrit totalement dans cette veine. C’est la deuxième fois que Charli XCX collabore avec Jay Park, l'artiste était apparu dans le clip de Boys, et la première fois avec Kim Petras, pop star allemande en devenir. Pop 2, la quatrième mixtape de Charli XCX, sortira le vendredi 15 décembre, elle contiendra 10 chansons et des collaborations avec Carly Rae Jepsen, MØ, Tove Lo ou encore Mykki Blanco.