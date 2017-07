Si le nouvel album de Charli XCX pourrait être repoussé à 2018, la chanteuse anglaise ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. L'interprète de Boom Clap vient, en effet, de dévoiler le clip de son dernier titre Boys, qu'elle a co-réalisé avec Sarah McColgan. Une vidéo hot qui aligne des "acteurs" faisant rêver. Charlotte Emma Aitchison, de son vrai nom, a réuni de jolis spécimens de la gente masculine qu'elle a mis en scène dans des fantasmes qui en feront rêver plus d'une ! Joe Jonas s'essuyant lascivement les lèvres blanches de lait, l'acteur Riz Ahmed parlant à un énorme ours en peluche rose ou encore Charlie Puth nettoyant une voiture...

Oui Charli XCX est obsédée par les garçons et n'hésite pas à le crier haut et fort - et avec un certain second degré non dissimulé - pour notre plus grand plaisir. Mark Ronson, Wiz Khalifa et même le nageur anglais Tom Daley sont tous de la partie dans ce clip de Boys qui devrait faire parler de lui... Ce titre entêtant et efficace fait suite à la sortie en mars de la mixtape Number 1 Angel où apparaissent les voix de Uffie et de MØ. Charli XCX a également collaboré avec le rappeur Mura Masa pour 1 Night une comptine électro-pop très réussie ! Actuellement en tournée américaine, il semblerait que la chanteuse anglaise veuille faire patienter encore ses fans avant la sortie de son album.