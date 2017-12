Charli XCX : Pop 2, sa nouvelle mixtape all-star bientôt dévoilée

Si elle le disait qu'à demi-mot, Charli XCX laissait prévoir la sortie d'une nouvelle mixtape pour très bientôt. Et personne ne s'était trompé ! Quelques mois après le projet Number 1 Angel (à défaut de pouvoir sortir un nouvel album à cause des relations compliquées avec son label), la chanteuse d'origine britannique est prête à revenir avec une nouvelle mixtape, intitulée cette fois Pop 2. Cerise sur le gâteau : ce disque inédit sera disponible avant la fin de l'année, plus précisément le 15 décembre 2017. Et oui... Il y a encore une bonne nouvelle !

Sur les réseaux sociaux, Charli XCX avait teasé la sortie de ce projet top secret, en mentionnant de nombreux artistes avec qui elle s'est liée d'amitié ces dernières années. On retrouvera bien donc du beau monde sur Pop 2 : Tove Lo, Alma, Carly Rae Jepsen, Mykki Blanco, Brooke Candy, CupcakKe, Pabllo Vitar, MØ... Tous ont été invités par l'interprète de "Boom Clap". Forcément avec Charli XCX, on s'attend à des tubes à la pelle ! Pour découvrir si on ne se trompe pas, rendez-vous le 15 décembre avec Pop 2 ! En attendant, revoyez sa version acoustique sublime de "Boys".