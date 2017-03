Mura Masa et Charli XCX : 1 Night, leur première collaboration dévoilée

Il y a une semaine Charli XCX sortait sa mixtape Number 1 Angel qu’on écoute en boucle depuis lors. Une collection de dix chansons délicieusement electropop pour nous faire patienter avant la sortie de son troisième album studio. La bonne nouvelle c’est que l’anglaise est déjà de retour dans nos écouteurs et casques audio ! La chanteuse pose sa voix sur la toute nouvelle chanson de Mura Masa, 1 Night. C’est la première fois que les deux artistes collaborent et ce premier travail d’équipe prend tout son sens. Charli XCX utilise de nombreuses prod electro pour ses compos quant à Mura Musa il a déjà largement montré son intérêt pour des sons urbains, tonalités avec lesquelles la jeune anglaise a l’habitude de flirter.

Le premier album studio de Mura Masa, To Fall Out of Love To, devrait sortir dans le courant de l’année 2017. La talentueux DJ et producteur britannique a déjà dévoilé quatre single pour cet opus très attendu. Le titre Love for That ( feat Shura), la chanson What If I Go ( feat Bonzai) et un remix feat A$AP Rocky de son tube Lovesick. 1 Night feat Charli XCX est donc le quatirème titre extrait d’un album qui sera publié chez Interscope et Downtown Records. Mura Masa, très discret et accordant peu d’interview, a expliqué avoir déjà fini son album mais en bon perfectionniste il souhaite le parfaire à l'extrême. A 20 ans, Alex Crossnan ( son nom à la ville) est sans conteste l’un des nouveaux espoirs de l’electro ! Affaire à suivre...