Charli XCX : Girls Night Out, le nouveau single à découvrir ! 

Depuis le début de l'année, la chanteuse britannique ne cesse de dévoiler single sur single. Après Focus et No Angel, entre autres, c'est au tour du très dansant Girls Night Out de se faufiler dans les oreilles de qui voudra bien l'entendre. On connait bien l'univers extravagant de l'interprète de Break The Rules, la surprise est donc certes efficace mais pas si surprenante.

Après le succès de son album Sucker sorti en 2014, Charli XCX se fait discrète et sort ici et là quelques démos. Un format qu'elle semble beaucoup affectionner et qui lui rend bien. Celle qui s'est fait plus ou moins connaitre du grand public avec Boom Clap, la bande original de Nos Etoiles Contraires, continue de frayer un chemin parmi les pops stars les plus influentes. Réussi puisque tout le monde connait son nom. Charli s'appuie sur une certaine chronologie, à raison d'un single par mois. Eh bien, c'est une façon de faire... Le tout, sans jamais annoncer le moindre album à venir. Cette fois ci, elle mise sur Girls Night Out, un hit electro-pop aux rythmes entraînant et dansant. Parfait pour se déhancher, sans honte, sur le dancefloor ! Un titre vieux de près de trois ans puisque ce dernier aurait fuité en 2015 sous la forme d'une démo. La belle brune prend des risques et s'éloigne ainsi de l'univers pop-rock qui caractérisait ses débuts. Perso, on aime bien ! Et on ne trouve pas cela étonnant quand on sait qu'elle est l'auteure du fameux I Don't Care d'Icona Pop, largement diffusé sur les ondes.