Charli XCX et Troye Sivan nous transportent en 2099 avec leur dernier clip (VIDEO)

Il y a quelques temps, Troye Sivan et Charli XCX dévoilaient le morceau 1999. Un retour dans le temps qui avait attiré plus de 30 millions d'internautes sur YouTube et 130 millions d'écoutes sur Spotify. A l'occasion de la sortie de son album Charli, la chanteuse vient de dévoiler le clip de l'un de ses morceaux phares : 2099. Faisant cette fois-ci un bond de 100 ans dans le temps, Charli XCX et Troye Sivan quittent la pop pour des contrées plus électro et expérimentales. Et en véritable fan, l'artiste britannique s'est dit ravi de travailler avec Troye, à l'origine de Dance to This.

Pour son premier clip 1099, ils se déguisaient en Eminem, Spice Girls ou Marilyn Manson. Alors, pour la suite avec 2099, Troye Sivan et Charli XCX optent pour une vidéo plus sobre où ils enfourchent leurs jet-skis, après avoir mis le feu à un hors-bord. Une métaphore où ils se dirigent vers un avenir incertain. Charli XCX sera en tournée et passera par la France en novembre prochain.