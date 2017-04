Charli XCX : Ange numéro 1 aux Etoiles ( report concert)

Charli XCX était sur la petite scène des Etoiles à Paris pour un concert annoncé sold out peu de temps après sa mise en vente. Quelques mois après son passage à l'Elyséee Montmartre, à l'occasion du Volkswagen Garage Sound, l'anglaise est revenue bien vite dans la capitale française. C'est qu'entre temps la chanteuse a dévoilé une mixtape contenant dix titres inédits. De quoi faire patienter les fans en attendant un troisième album studio dont la date de sortie a été repoussée à septembre prochain. Ce concert parisien du 22 avril tenait d'ailleurs plus du showcase en forme de realease party qu'à un concert traditionnel. Charli XCX y a fait (momentanément ?) table rase du passé et de ses tubes d'antan ( exit Boom Clap, Break The Rules, ou même I Love It qu'elle reprenait pourtant volontiers en concert ) pour interpréter pendant 1h (oui c'est un peu court) l'intégralité de Number 1 Angel, jubilatoire mixtape où elle ne s'est entourée que de chanteuses.

HIGHWAY 2 HELL KNOW WHAT I MEAN??? @agcook404 @dannylharle Une publication partagée par CHARLI XCX (@charli_xcx) le 22 Avril 2017 à 11h45 PDT

Pour cette interprétation live de nombreux titres avec featuring l'anglaise s'en sort d'ailleurs très bien. Sur le papier, pas facile de jouer des chansons dont de nombreux couplets sont interprétés par d'autres, Charli XCX s'est dépatouillée de cette situation en interprétant les mots des autres et en ouvrant le micro à la salle. Outre Number 1 Angel, Charli a choisi de chanter des chansons inédites, sans sortie digitale ou physique pour le moment. Ce qui n'empêche pas ses fans de les connaître déjà toutes quasiment par cœur. Etonnant cependant que celle qui regarde vers l'avenir n'ait pas choisi d’interpréter le premier single extrait de son troisième album, After The Afterparty. Seules chansons du passé à resurgir, Vroom Vroom et Trophy, soit un clin d’œil bien appuyé à Sophie, collaborateur régulier du Label PC Music, et annoncé comme principal producteur du troisième album de l'anglaise.

La setlist a donc également déroulé les inédites Bounce, l'excellente No Angel et la très madonnesque Girls Night Out. C'est sur cette dernière que se conclue le concert sans le moindre rappel. On peut être frustré par cette fin abrupte et la rapidité du set mais Charli XCX a fait preuve d'une énergie si communicative pendant le concert, tout en chantant avec talent sur des pistes audio pas toujours évidentes, qu'il serait difficile de lui en vouloir. Interprétons donc ce concert plutôt comme une envie de passer très vite à la suite... La chance pour les fans de Charli XCX, c'est qu'elle est une artiste très prolifique et qu'ils devraient donc avoir de quoi largement ronger leur frein en attendant septembre !