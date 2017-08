Charli XCX : 25 choses à savoir sur l'artiste pour son anniversaire

Ce mercredi 2 août 2017 est un grand jour pour Charli XCX. La chanteuse fête ses 25 ans, un anniversaire qui mérite d'être célébré sans retenue ! A cette occasion on vous propose de découvrir 25 faits drôle/insolite/intéressant/inutiles sur la jeune femme. L'anglaise est une des princesses de l'electro pop, pas assez souvent reconnue à sa juste valeur. Le temps des réparations c'est donc maintenant avec VirginRadio.fr afin de fêter comme il se doit le quart de siècle de Charli XCX, même si on se languit de la sortie de son album, repoussée à 2018 !

1. Son vrai nom est Charlotte Emma Aitchison

2. Son nom de scène correspond au pseudo MSN Messenger qu'elle utilisait quand elle était adolescente.

3. Elle est d'origine écossaise et indienne.

4. Charli XCX a commencé à écrire des chanson quand elle avait 14 ans.

5. La chanteuse s'est fait connaître à l'international avec le titre I Love It d'Icona Pop qu'elle a écrit intégralement et qu'elle devait à l'origine interpréter en solo !

6. Son seul n°1 au Billboard Hot 100 est la chanson Fancy d'Iggy Azalea, sur laquelle elle apparait en featuring

7. Elle a co-écrit les paroles de Same Old Love de Selena Gomez

8. En solo, le plus gros tube de Charli XCX est Boom Clap (8ème au Billboard Hot 100 et 6ème du classement anglais)

9. Charli XCX est synesthète musique --> couleurs, c'est à dire qu'elle associe la musique à des couleurs

10. Sa mixtape Number 1 Angel ne contient que des featurings de chanteuses

11. Elle a co-réalisé le clip de Boys, une vidéo acclamée par les fans et la critique

12. Très engagée dans la cause féministe, Charli XCX a réalisé un documentaire sur l'égalité entre les sexes intitulé The F Word And Me

13. L'anglaise a été en première partie de Coldplay, Ellie Goulding, Katy Perry, Paramore ou encore Marina and the Diamonds

14. Elle a été nommée deux fois aux Grammy Awards 2015 pour Fancy avec Iggy Azalea

15. Charli XCX a publié deux albums, trois mixtapes et deux EP depuis le début de sa carrière

16. Les parents de la petite Charlotte Aitchison n'ont pas hésité à aller assister aux premiers concerts de leur fille qui avaient lieu dans des ... rave parties !

17. Charli XCX a travaillé sur des chansons destinées à Britney Spears et Rihanna

18. Elle a doublé un personnage du film animé Angry Birds

BOOM. CLAP. @charli_xcx just killed it in Toronto!!! Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 3 Oct. 2015 à 19h48 PDT

19. Taylor Swift l'a faite monter sur la scène du 1989 World Tour à Toronto pour qu'elles chantent Boom Clap ensemble

20. Elle est entrée dans une école d'art londonienne après le lycée mais elle a abandonné en deuxième année car elle ne s'y sentait pas à sa place

21. Elle est sujette à des crises d'angoisse

22. Son clip le plus visionné sur YouTube est celui de Boom Clap avec plus de 300 millions de vues

23. Rihanna est sa pop star favorite

24. Elle déteste la série The Big Bang Theory

25. Son fruit préféré est le kiwi