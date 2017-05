Championnat du Monde de Hockey sur Glace de l’IIHF : J-1 !

C’est le plus grand événement annuel de sport d’hiver, la 81ème édition du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF pose ses bagages à l’AccorHotels Arena à Paris du 5 au 18 mai avec Virgin Radio ! Vous le savez déjà puisque l’on vous faisait gagner des places pour y assister ! 16 nations, 64 matchs, 17 jours dont 9 à Paris, la compétition s’annonce très forte avec la France et la Biélorussie ouvriront le bal juste avant la rencontre de la soirée qui verra les derniers champions du monde, le Canada, affronter la République Tchèque ! Découvrez sans plus attendre le teaser les amis !

Virgin Radio vous donne rendez-vous le vendredi 5 mai à l’AccorHotels Arena à 16H15 pour le match d’ouverture France VS Biélorussie à l’occasion de la 81ème édition du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF ! Restez branchés sur VirginRadio.Fr, on vous fera vivre cette compétition comme si vous y étiez et foncez sur le site officiel pour retrouver tout le programme !