Championnat du Monde de Hockey sur Glace de l’IIHF : Gagnez vos places pour assister à un match à l’AccorHotels Arena avec Virgin Radio !

Le plus grand évènement annuel de sport d’hiver, le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l'IIHF débarque à Paris à l’AccorHotels Arena avec Virgin Radio du 5 au 18 mai ! Cette 81ème édition verra 16 nations s’affronter en 64 matchs pendant 17 jours dont 9 à Paris, le reste de la compétition se déroule à Cologne en Allemagne ! La France et la Biélorussie ouvriront les hostilités à Paris, juste avant la rencontre de la soirée qui opposera les derniers champions du monde, le Canada face à la République Tchèque. Nos frenchies clôtureront la seconde journée de rencontres avec son premier match contre la Norvège. Venez soutenir nos Bleus qui auront besoin de toute votre énergie pour affronter les meilleures équipes. Retrouvez vite le programme des matchs à l’AccorHotels Arena !

Du 17 au 30 avril, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos places pour assister à l’un des matchs des championnats du monde de Hockey sur Glace 2017 de l'IIHF à l’AccorHotels Arena à Paris entre le 5 et le 18 mai ! Comment faire partie des heureux élus ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous et surtout… allez les Bleus !