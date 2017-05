Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF : La France bat la Finlande !

Ils l’ont fait ! Dimanche 7 mai, les Bleus ont battu la Finlande sur le score de 5-1 lors de leur second match du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF qui se déroule actuellement du 5 au 21 mai à l’AccorHotels Arena à Paris et avec Virgin Radio ! Une victoire très importante, déjà car il avait se rattraper de la défaite 3-2 face à la Norvège et aussi car ils ont battu l’équipe vice-championne du monde en titre ! Dans une salle en délire, les deux joueurs français évoluant en NHL, Antoine Roussel (deux buts) et Pierre-Edouard Bellemare (un but) ont été décisifs, au même titre que le gardien remplaçant Florian Hardy élu homme du match avec pas moins de 42 arrêts ! Il s’agit sans doute de l’un des plus beaux succès de l’histoire du hockey français, pourvu que ça dure !

