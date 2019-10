Cette vidéo de Guns N' Roses est la première des années 80 à dépasser le milliard de vues

Nouveau record atteint pour le clip de Sweet Child O’ Mine des Guns N'Roses qui vient d'atteindre le milliard de vues sur la plateforme YouTube. Un nouveau record pour le groupe de rock puisque cette vidéo est la première issue des années 80 à atteindre un tel score. À noter également que le clip de November Rain datant des années 90 avait, lui-aussi, battu le record de la vidéo la plus vue de la décennie en 2018. Un succès immense pour les Guns N' Roses qui ont débuté leur carrière en 1985 et qui cumulent aujourd'hui plus de 100 millions de ventes à travers le monde. Actuellement en tournée en Amérique du Nord, le groupe de hard rock classé 92e au rang des plus grands artistes de tous les temps selon le magazine Rolling Stones conserve ainsi son statut privilégié !