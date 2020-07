Cette théorie sur Jack de Titanic est totalement dingue !

C'est probablement l'un des films les plus connus au monde ! Sorti il y a plus de 20 ans, le long-métrage réalisé par James Cameron demeure parmi les plus gros succès du box-office de toute l'histoire. Un véritable exploit qui n'est pas dû au hasard mais simplement à la qualité du scénario et des images offertes aux spectateurs à l'époque. La preuve, en 1997, ils seront des dizaines de millions à se ruer dans les salles obscures pour suivre l'histoire d'amour magnifique de Rose DeWitt Bukater, une aristocrate coincée dans un mariage arrangé et Jack Dawson, un artiste sans le sou qui voyage en troisième classe du Titanic qui effectue alors son premier voyage vers New York.

Seulement voilà, il semblerait qu'un internaute se soit décidé à remettre en question le point central du film à savoir l'histoire d'amour. En effet, Luis, un twittos mexicain, affirme que cette romance ne serait qu'un rêve et que Jack serait le fruit de l'imagination de Rose. "Pour un film qui semble tellement exact historiquement, on commence à voir un schéma où la plupart des erreurs tournent autour de Jack" précise l'internaute sûr de lui avant de justifier ses propos : "Jack apporte des choses qui n’avaient pas encore été inventées, fait référence à des endroits qui n’existaient pas avant le naufrage du Titanic, aussi, il était exactement ce qu’un riche imaginerait comme ‘un pauvre homme heureux’".

El morralito de Jack era una bolsa militar reglamentaria Sueca... creada en 1939 pic.twitter.com/b7ggrT9C3v — Luis (@Luis_HMG) July 4, 2020

Aparte, el peinado de Jack, ese estilo no se popularizo hasta la decada de 1930. pic.twitter.com/tEDrkSz0n6 — Luis (@Luis_HMG) July 4, 2020

Parmi les nombreuses erreurs relevées par Luis, on notera le fait que Jack parle de la pêche blanche sur le lac Wissota. Or, il s’agit d’un lac artificiel qui n’a été créé qu’en 1917. De plus, le sac à dos de ce dernier n'a été produit qu'à partir de 1939. Idem avec les montagnes russes de Santa Monica qui n'ont été inaugurées qu'en 1916. Pour rappel, le Titanic a coulé le 15 avril 1912. Quant à savoir si Rose aurait vraiment imaginé Jack, le doute demeure. Selon Luis, il paraît invraisemblable que cette dernière raconte, lorsqu'elle est âgée, des passages où elle n'était pas en présence de Jack. Des éléments logiques qui nous laissent perplexes même si le film se rapproche davantage de la fiction que d'un témoignage historique. Et vous, vous pensez que Jack a vraiment existé ?