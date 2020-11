Cette nouvelle option sur Netflix risque de chambouler notre quotidien !

Sur Netflix, il est très simple de savoir ce qui va arriver dans les prochaines semaines, voire les prochains mois ! Toutefois, ce qui est plus compliqué, c'est de savoir quant est-ce que tel ou tel programme va disparaître de la plateforme américaine. En effet, si certains films et séries demeurent durant une longue période à la disponibilité des abonnés, ce n'est pas le cas pour tout ce qui est proposé. Pourquoi ? Tout simplement pour des histoires de droits acquis pour une période précise par le service de streaming à la demande. Une fois le contrat terminé et la période exploitée, il est donc normal que, si aucun nouveau contrat n'est mis en place, le programme en question disparaisse. Ce fut notamment le cas pour Harry Potter, retiré il y a quelques mois.

Seulement voilà, ce système ne paraissait pas très avantageux pour les abonnés de la plateforme de vidéos à la demande. Afin de remédier au mieux à ce problème, Netflix a donc décidé de mettre en place une toute nouvelle option qui permettra d'avertir le téléspectateur que le programme qu'il/elle regarde va bientôt quitter la plateforme. Déjà mise en place aux États-Unis, cette option devrait donc débarquer d'un jour à l'autre à l'international. Un excellent moyen de ne plus rater les séries, films et documentaires que vous aviez envie de (re)regarder ! Alors, satisfait ?