Cette grande actrice reprend God is a Woman d'Ariana Grande (VIDEO)

Ce n'est pas la première fois que Brie Larson fait parler d'elle pour autre chose que ses talents d'actrice. Oscarisée en 2016 pour son rôle dans Room, l'américaine se fait désormais connaître du grand public pour ses interprétations dans les films Marvel (Avengers en 2019 et Captain Marvel la même année). Des superproductions à gros budget qui lui permettent notamment d'avoir du temps pour une autre passion : la musique. Et en bonne fan de la chanteuse Ariana Grande, la star n'hésite pas à reprendre les titres les plus célèbres de son idoles. La preuve avec cette récente vidéo dans laquelle elle reprend God is a Woman, un titre de l'album Sweetener, sorti en 2018.

Publié il y a quelques heures sur son compte Instagram (elle est suivie par plus de 6 millions d'abonnés), l'extrait vidéo nous montre l'actrice en train de chanter une partie de la chanson accompagnée uniquement de sa guitare. Cette dernière précise d'ailleurs dans sa légende que c'est la chanteuse Nancy Wilson qui lui a offert cet instrument. A noter que ce n’est pas la première fois que Larson manifeste publiquement son amour pour Ariana Grande. Plus tôt dans l’année, l’actrice avait partagé une reprise de Needy, titre du dernier album de la pop star Thank U Next.