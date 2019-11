Cette application vous permet de prioriser vos tâches quotidiennes !

Vous en avez marre des applications classiques qui étalent toutes les choses à faire au même jour ? Ça pourrait se terminer bientôt avec ce nouveau concept. En effet, l'application Do it (Tomorrow) est un programme qui classe vos tâches quotidiennes selon leur urgence. Une aubaine pour les procrastinateurs puisque l'application sépare les tâches dont vous devez vous occuper le jour même et celles qui pourront attendre le lendemain.

Disponible sur plusieurs supports, Do it (Tomorrow) ne vous permet pas de vous projeter sur le long terme mais demeure un outil assez pratique pour s'organiser un peu mieux. En un glissement de doigt, vous pourrez donc basculer tout ce que vous ne voulez pas faire au jour d'après. Mais attention, il ne faut pas non plus tout repousser... À bon entendeur !